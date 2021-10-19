QR-коды будут нужны для отдыха на курортах Карачаево-Черкесии

Для отдыха на курортах Карачаево-Черкесии в скором времени понадобятся QR-коды, такое сообщение опубликовано в Instagram Минздрава КЧР.

"Заселяться в гостиницы и отели на курортах Карачаево-Черкесской Республики с 8 ноября можно будет только при предъявлении QR-кодов о вакцинации или о перенесенном заболевании, либо на основании справки о наличии медотвода от вакцинации", - пояснили в ведомстве.

Аналогичное правило будет действовать и при посещении заведений общепита, массовых спортивных и культурных мероприятий, если они проходят в помещениях.

В Минздраве добавили, что планируют ужесточить контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции в общественных пространствах.