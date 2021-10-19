Британцы назвали Путина "новым хозяином Европы"

Обозреватели британского журнала Daily Express оценили решение "Газпрома" не бронировать дополнительный объем транспортных мощностей для транзита газа через Украину на следующий месяц.

Они считают, что Россия таким образом показывает Европе "кто здесь главный", а некоторые вовсе хотят видеть Путина на посту премьера Великобритании.

"Путин — очень умный человек, я всегда предсказывал, что он будет иметь большое влияние в Европе. Он внушает Евросоюзу ужас", - написал читатель SuperTrump.

"Думаю, ЕС обиженно огрызался и сказал русским, что тоже хотят половину этого лакомого куска, да еще с начинкой. Россия ответила, перекрыв вентиль. Кланяйся, ЕС, вы заслуживаете своих новых хозяев… русских", — заявил RichOn.

Пользователь Fathead_Roger отметил, что желает видеть Владимира Путина главой правительства Соединенного Королевства, а читатель MaybeWhats назвал российского лидера "новым хозяином Европы".

"Это долго не продлится, в этом году вас ждет русская зима. Покупайте термобелье! Путин — новый хозяин Европы", — подчеркнул он.

Обозреватель под ником Out-Now заявил, что в этом вопросе Россия победила без единого выстрела. "Следует отдать Путину должное за это, он мог бы поставить ЕС на колени, если бы захотел", - добавил он.