Российский бизнес вложит в Армению более $1 млрд

Компании из РФ в ближайшие годы намерены инвестировать в экономику Армении свыше $1 млрд, сообщил замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач.

По его словам, эти средства вложат в инфраструктуру, энергетику и транспорт, а также горнодобывающую промышленность, пишет Sputnik Армения.

Отвечая на вопрос о том, планируются ли инвестиции в строительство новой атомной электростанции, Вольвач пояснил, что сначала специалисты должны оценить реалистичность проекта.

Напомним, общий объем инвестиций из РФ в Армении за все прежние годы составил порядка $2 млрд.