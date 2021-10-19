Российский бизнес вложит в Армению более $1 млрд
Компании из РФ в ближайшие годы намерены инвестировать в экономику Армении свыше $1 млрд, сообщил замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач.
По его словам, эти средства вложат в инфраструктуру, энергетику и транспорт, а также горнодобывающую промышленность, пишет Sputnik Армения.
Отвечая на вопрос о том, планируются ли инвестиции в строительство новой атомной электростанции, Вольвач пояснил, что сначала специалисты должны оценить реалистичность проекта.
Напомним, общий объем инвестиций из РФ в Армении за все прежние годы составил порядка $2 млрд.
Вестник Кавказа
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