Врач рассказала, как отличить осенний сплин от депрессии и преодолеть его

Короткий световой день, холода и конец лета вводят в осеннее уныние многих, в это время года могут также обостряться такие психические проблемы, как депрессия и невроз, рассказала врач-психотерапевт ФНКЦ ФМБА России Ольга Дизендорф, пишет "Доктор Питер".

Осень часто сопровождается меланхолией, упадком сил, эмоциональным выгоранием. В пасмурную погоду сокращается выработка витамина D, нарушается синтез гормона радости серотонина, а гормон сна мелатонин, напротив, образуется активнее, пояснила психотерапевт.

"Организму требуется время для того, чтобы адаптироваться к новым биологическим ритмам, поэтому осенняя хандра - нормальное явление, которое чаще всего проходит в течение одной-двух недель", - добавила специалист.

Уязвимость организма в межсезонье способствует обострениям депрессий, неврозов. "Данные патологии переходят в активную стадию по тем же причинам, по которым развивается осенняя хандра, однако для людей, имеющих подтвержденные клинические диагнозы, осень становится более тяжелым периодом, так как это время характеризуется особенно сильной нагрузкой на психику, что чревато усугублением течения заболеваний", - отметила Дизендорф.

Ноябрь - самый тяжелый месяц в году, сказываются не только холод и темнота, но и множество задач, которые нужно успеть доделать до нового года.

Чтобы справиться с угнетенным состоянием, нужно поднимать себе настроение, баловать себя. Психотерапевт советует чаще думать о хорошем, добавить в интерьер или гардероб ярких красок.

"Если позволяет погода — стоит почаще гулять на свежем воздухе и наблюдать за трансформацией природы. Также полезно добавить в жизнь больше физической активности, например, пойти на плавание или записаться в тренажерный зал. Занятия спортом способствуют выработке эндорфина и серотонина", - напомнила эксперт.

Также от хандры спасут встречи с друзьями, богатый овощами рацион, а также время, проведенное наедине с собой.