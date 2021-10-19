Власти Адыгеи расширят коечный фонд в ковид-госпиталях

Резкий рост заболеваемости коронавирусом и как следствие увеличение числа госпитализаций тяжелых больных вынудили власти Адыгеи пойти на открытие еще 400 ковидных коек.

Так, при расширении коечного фонда будут задействованы ресурсы майкопской городской клинической больницы, - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на оперативный штаб республики.

"На сегодняшний день в трех госпиталях региона проходят лечение 758 пациентов, принято решение по увеличению ковидных койко-мест на 400 единиц ", - говорится в сообщении.

Напомним, амбулаторное лечение в регионе сейчас проходят более 1,2 тыс пациентов. Из-за роста числа заболевших власти республики приняли решение на две недели приостановить плановую диспансеризацию взрослого населения.