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Имущество и долги Дагестанэнерго в шестой раз выставили на торги

Имущество и долги Дагестанэнерго в шестой раз выставили на торги

Конкурсный управляющий ООО "Дагестанэнерго" в очередной, уже шестой по счету раз выставил на торги имущество и дебиторскую задолженность предприятия, оценив его в сумме в 973,912 млн рублей, - сообщает сайт Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Все имущество компании-банкрота выставлено на торги одним лотом начальной стоимостью в 814,714 млн рублей. Согласно условиям конкурса, покупатель будет обязан содержать и обеспечивать эксплуатацию и использование объектов коммунальной инфраструктуры, предоставлять услуги по регулируемым тарифам, а также предоставлять потребителям установленные законодательством льготы по оплате услуг, - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Предметом торга станет и дебиторская задолженность "Дагестанэнерго" – ее начальная цена составляет 159,198 млн рублей.

Имущество и дебиторская задолженность энергокомпании уже пятикратно становилась предметом торгов, однако каждый раз торги признавались несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Прием заявок на участие в публичном предложении завершится 10 января, его итоги подведут 11 января 2022 года.

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