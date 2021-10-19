Жителя Чечни приговорили к 5,5 годам заключения за содействие терроризму

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Чечни виновным в содействии террористической организации, такое сообщение распространила его пресс-служба.

В судебном заседании было установлено, что в 2014 году в Чечне осужденный передал односельчанину 2 тыс рублей, чтобы тот отправил их общему знакомому, числившемуся в незаконном вооруженном формировании в Сирии, передает "Интерфакс-Юг".

Кроме того, в этом же году мужчина дал 7 тыс рублей иным лицам, чтобы они могли поехать в Сирию и принять участие в НВФ.

Было открыто уголовное дело по ч.1 ст.205.1 УК РФ (содействие террористической организации), житель Чечни частично признал вину. Суд приговорил его к 5,5 годам колонии общего режима.