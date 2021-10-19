В Краснодарском крае снова потеплеет до 23 градусов

По прогнозам синоптиков, на Кубань на этой неделе может вернуться бабье лето.

Самым холодным днем недели станет 20 октября, днем до плюс 13, ночью заморозки до минус пяти, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В регион поступают холодные воздушные массы из Арктики, на фоне похолодания могут также пойти дожди.

При этом 21 октября резко потеплеет - сразу на 10 градусов. "В край с середины недели придет теплый воздух. С 21 октября начнется повышение температур. К 22 октября ожидаем до плюс 23. Солнечная безветренная погода задержится в Краснодарском крае до выходных", - поделилась начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова, пишут "Кубанские новости".

Однако, лето вернется всего на пару дней, с вечера 24 октября на Кубани начнется похолодание, оно принесет с собой дожди.