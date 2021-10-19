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Метеостанции на $1,5 млн закупили власти Грузии

Метеостанции на $1,5 млн закупили власти Грузии

Национальное агентство окружающей среды Грузии закупило 89 современных гидрометеорологических станций на $1,5 млн, при финансовой поддержке "Зеленого климатического фонда" и Программы развития ООН (ПРООН). Такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

Новые устройства смогут круглосуточно определять атмосферное давление, температуру и влажность воздуха, уровень осадков, скорость и направление ветра, причем данные будут обновляться в режиме онлайн.

Гидрометеорологические станции разместят на особых локациях по всей Грузии до конца 2023 года, передает Sputnik Грузия.

Кроме того, добавили в агентстве, в текущем году будет завершено создание калибрационной лаборатории, которая обеспечит бесперебойную работу станций.

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Вестник Кавказа

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