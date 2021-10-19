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Директора ингушского "Строймаркета" заподозрили в мошенничестве

Директора ингушского &quot;Строймаркета&quot; заподозрили в мошенничестве

Ингушские правоохранители задержали директора производственно-торгового комплекса "Строймаркет", - сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"С утра правоохранители провели обыски в доме и офисе директора, после которых мужчина был задержан", - цитирует источник "Это Кавказ".

Мероприятия были проведены в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в отношении руководителя. Каких-либо подробностей пока не приводится.

Напомним, первый строительный гипермаркет в Ингушетии открылся весной текущего 2021 года, он специализируется на продаже отделочных и кровельных стройматериалов.

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Вестник Кавказа

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