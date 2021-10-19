Вера Мухина: скульптор, модель, кутюрье и медсестра

Вера Игнатьевна Мухина – символ советской эпохи, провозглашающий величие, силу и храбрость, присущие каждой представительнице женской половины общества. Монумент ”Рабочий и колхозница” - эталон социалистического реализма, прославивший Веру Мухину. Но помимо него в жизни Мухиной было немало интересных событий и точек отсчета, о которых известно лишь единицам. Каждая история удивляет необычностью, самобытностью решений, увлечений, талантов Веры Мухиной.

С 1892 по 1904 Мухина жила в Крыму, в Феодосии. Именно там она побывала на первых уроках графики и живописи. Поэтому можно сказать, что становление Мухиной как творца пришлось именно на крымский период ее жизни. В ее честь в Феодосии в 1895 году на месте дома Мухиных был открыт музей, ”Детская маринистическая галерея, музей скульптора В. Мухиной”.

В 1915-1916 годах Мухина пробовала себя в качестве создателя театральных костюмов. А в 1925 году вместе со своей коллегой Надеждой Петровной Ламановой, имевшей звание Поставщик Двора Ея Императорского Величества, получила гран-при на выставке в Париже. Женщины XXI века оценили бы смелую задумку: элегантная, утонченная одежда, сшитая из довольно грубых, ”рабочих” материалов: ткацкого сукна, холста и бумазеи. Шляпы были выполнены из рогожи, пояса декорированы крашеным горохом, а пуговицы представляли собой фрагменты натурального выточенного дерева. Натурально и экологично.

Обладая волевой, достаточно мужественной внешностью, отражающей настоящий характер творца, Вера Мухина была любимой моделью для портретов художника Михаила Нестерова. Мухина позировала ему около тридцати раз. Процесс увлекал обоих и длился приблизительно пять-шесть часов с перерывами на кофе.

А вот прототипом для своих работ Мухина выбрала собственного мужа Алексея Замкова, известного хирурга и ученого. Она говорила о нем так: ”Был он очень красив. Внутренняя монументальность. Вместе с тем в нем много от мужика. Внешняя грубость при большой душевной тонкости”. Во многих скульптурах встречаются черты мужественного Алексея Замкова.

Кстати, с будущим мужем Вера Мухина познакомилась в госпитале, где работала медсестрой во время Первой мировой войны. Они оказались поистине необыкновенной парой: когда их сыну Всеволоду после необратимой травмы поставили диагноз ”костный туберкулез” и никто из врачей не стал браться за операцию, Вера и Алексей, вооружившиеся общей уверенностью и навыками, провели полноценную операцию прямо у себя дома. Мальчик долго восстанавливался после такого необычного медицинского вмешательства, однако выздоровел, вопреки чужим сомнениям и благодаря таланту обоих родителей.

”Рабочий и колхозница" сегодня

В 1937 году всемирная выставка в Париже проходила под девизом ”Искусство и техника в современной жизни”. Монумент ”Рабочий и колхозница", весящий 63 тонны и устремляющийся на 24,5 метра в высоту, перевозили во Францию в 28 железнодорожных вагонах. Европейская пресса оценивала работу Мухиной как ”величайшее произведение скульптуры XX века". А сам Пабло Пикассо сказал: "Как прекрасны советские гиганты на фоне сиреневого парижского неба”. Вера Мухина была под сильным впечатлением от выставки и говорила, что получила там все, о чем только может мечтать любой художник. Через десять лет ”Рабочий и колхозница" стал эмблемой ”Мосфильма”.

Советская пивная кружка – дело художественной мысли Веры Мухиной. Именно она придумала ее макет. Кроме того, скульптор усовершенствовала форму известного граненого стакана, сделав его более прочным и устойчивым к использованию в советских посудомоечных машинах. Первые граненые стаканы руки Мухиной мир увидел в 1943 году.

За одиннадцать лет Веру Мухину пять раз награждали Сталинской премией ”За достижения в области литературы и искусства”. Столько раз премией в СССР награждалось всего 22 человека.

В XXI веке, когда женщины стремятся к равноправию и независимости, сильная духом и физически Мухина стала идеальным примером проявления характера и воли к свободе мысли. Если вам доведется побывать в Крыму, воспользуйтесь сходите в музей Веры Мухиной в Феодосии, созданный в честь ее становления как художника советского периода.