В Узбекистане количество самозанятых превысило миллион

В пресс-службе ГНК Узбекистана сообщили, что на 1 октября в республике зарегистрировано 1 064 895 самозанятых граждан, передает Kun.uz.

Больше всего самозанятых в Самаркандской области - 154,4 тыс, в Ферганской области - 116,1 тыс и в Ташкенте - 113,7 тыс.

Чаще всего самозанятые в Узбекистане работают в сфере бытовых услуг, в сельском хозяйстве, в сфере соцуслуг, в промышленности и в сфере производства товаров народного потребления.