На Кубани резко подорожали однокомнатные квартиры

Краснодар стал лидером в третьем квартале 2021 года по темпам роста цен на однокомнатные квартиры на вторичном рынке. Средняя цена за "однушку" в городе составляет 2,9 млн рублей, показатель увеличился более чем на 18% за три месяца. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование, проведенное консалтинговой группой SRG.

На втором месте в рейтинге расположился Сочи, где "однушки" за квартал прибавили в цене более 17% и около семи млн рублей. Тройку замкнул Севастополь (8%, до 4,74 млн рублей.

Стоит отметить, что в Москве однокомнатные квартиры за квартал прибавили в цене около 4%, их средняя стоимость составляет примерно 9,71 млн рублей.

Аналитики считают, что средняя цена вторичной "однушки" сильнее всего выросла в Сочи (61%). Краснодар в этом плане прибавил 38%.