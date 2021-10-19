Спасатели сняли со скалы в Судаке восьмилетнего ребенка

Минувшей ночью крымские спасатели эвакуировали со скального выступа в Судаке восьмилетнего мальчика, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по республике.

Накануне вечером мальчик с другом отправились прогуляться к горе Карпуз-Кая, во время прогулки один из них оказался на опасном участке. Спасатели установили визуальный и голосовой контакт с детьми.

"К тому времени один из них, 8-летний ребенок, более полутора часов находился на скальном выступе. Второй до приезда спасателей самостоятельно спустился и скрылся", - рассказали в ведомстве, передает "АиФ-Крым".

Используя альпинистское снаряжение, спасатели поднялись к ребенку и спустили его в безопасное место, медицинская помощь ему не потребовалась, - добавили в МЧС региона.