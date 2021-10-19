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В Сочи столкнулись мопед и велосипед, госпитализирован один человек

В Сочи столкнулись мопед и велосипед, госпитализирован один человек

Накануне в Адлерском районе города произошло ДТП без участия автомобилей, столкнулись мопед и велосипед.

Как сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД по Краснодарскому краю, по предварительным данным, 58-летний мопедист сбил 28-летнюю велосипедистку. Девушка переезжала дорогу на велосипеде по пешеходному переходу.

Велосипедистка с травмами госпитализирована.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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