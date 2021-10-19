В России установлен новый рекорд смертности от коронавируса

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили 33,7 тыс новых случаев заболевания - это максимум с начала пандемии.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 33 740 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 492 (7,4%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 5 700, в Санкт-Петербурге - 3 220, в Московской области - 2 955. В Крыму новых случаев 604, в Ставропольском крае - 381, в Краснодарском крае - 254, в Дагестане - 136, в Кабардино-Балкарии - 109, в Северной Осетии - 88, в Чечне - 80, в Ингушетии - 68, в Карачаево-Черкесии - 67, в Адыгее - 65.

Суточный прирост составил 0,42%, общее число инфицированных в России достигло 8 060 752 человека.

Выписан за сутки 23 426 человек, за весь период - 7 040 481 человек.

Умерли за сутки 1 015 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии в России от коронавируса умерли 225 325 человек.