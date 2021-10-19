В Грузии за сутки прибавилось почти 6 тыс новых заболевших коронавирусом

За минувшие сутки грузинские медики выявили 5 739 новых случаев заражения коронавирусом в Грузии, скончались от последствий болезни 36 человек, - сообщает официальный сайт StopCov.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 670 552 случая заражения.

Выздоровление заболевших идет не так успешно: за последние сутки вылечились всего 2 082 человека, причем значительно – с 9,12% за последнюю неделю до 10,15% за последние сутки вырос показатель инфицирования, - передает Sputnik Грузия.

К этому времени в Грузии сделано 1 920 934 прививки от коронавируса.

Как сообщила ранее заместитель министра здравоохранения Тамара Габуния, эпидемиологическая ситуация в Грузии вызывает серьезную тревогу Минздрава страны - клиники переполнены, в регионе вновь может настать необходимость в полевых госпиталях.