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Камнепад унес жизнь дорожного рабочего в Кельбаджарском районе

Камнепад унес жизнь дорожного рабочего в Кельбаджарском районе

Несчастный случай произошел во время строительства дороги в Кельбаджарском районе, такое сообщение опубликовано в Instagram Генпрокуратуры Азербайджана.

В нем указано, что Кельбаджарская районная прокуратура получила сведения о том, что при строительстве дороги в селе Зар на экскаватор, владельцем которого была компания North West Construction, упали обломки скалы.

Жертвой камнепада стал водитель машины, житель Кюрдамирского района.

По факту трагедии идет расследование.

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