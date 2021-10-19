Камнепад унес жизнь дорожного рабочего в Кельбаджарском районе
Несчастный случай произошел во время строительства дороги в Кельбаджарском районе, такое сообщение опубликовано в Instagram Генпрокуратуры Азербайджана.
В нем указано, что Кельбаджарская районная прокуратура получила сведения о том, что при строительстве дороги в селе Зар на экскаватор, владельцем которого была компания North West Construction, упали обломки скалы.
Жертвой камнепада стал водитель машины, житель Кюрдамирского района.
По факту трагедии идет расследование.
Вестник Кавказа
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