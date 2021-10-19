Ревнивый житель Казахстана установил скрытую камеру в ванной свояченницы
Житель Атырауской области нарушил закон, чтобы уличить жену, которая, как ему казалось, была неверна ему. Об этом пишут казахские СМИ.
Два дня назад в полицию обратилась 36-летняя жительница Атырау: она пожаловалась, что нашла в ванной комнате собственной квартиры скрытую камеру.
Правоохранители быстро установили подозреваемого - им оказался зять заявительницы.
Сам мужчина рассказал, что начал испытывать ревность к супруге, которая часто ездила в гости к сестре из района в город. Чтобы развеять сомнения, он установил скрытую камеру в ванной у родственницы, и подключил ее к карманному зарядному устройству.
В итоге 35-летний подозреваемый полностью признал вину, запущено досудебное расследование по ч.3 ст.147 Уголовного кодекса РК (Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите). Ревнивцу грозит до пяти лет лишения свободы.
Вестник Кавказа
в InstagramПодписаться