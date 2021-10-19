Рост заболеваемости COVID-19 в России может продлиться до декабря

Прошлогодняя ситуация с коронавирусом может повториться, сообщил вирусолог Александр Чепурнов.

Он отметил, что рост числа заражений продолжится до декабря, но затем волна пойдет на спад. Специалист также подчеркнул, что темпы вакцинации в России оставляют желать лучшего.

"Довольно много людей уже переболело, сколько-то успели провакцинировать. Конечно, это очень немного", — приводит его слова Ura.ru.

Вирусолог Павел Волчков согласился c Чепурновым. По его мнению, на ситуацию повлияют новые ограничения, а также выразил недоумение из-за низких темпов вакцинации в стране.