Россия и США продолжат встречи по проблемам климата

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что Россия и США работают над новыми встречами по вопросам климата.

На прошлой неделе Оверчук провел в Вашингтоне ряд встреч с деловыми кругами США, с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и замгоссекретаря Уэнди Шерманом.

По словам вице-премьера, спецпосланник президента США по климату Джон Керри озвучил предложение о встречах по климатической повестке.

"Нам, конечно, необходимо общаться на более рабочем уровне, и сейчас такие контакты организуются на уровне соответствующих министерств. Будет продолжение по климату", - поделился Оверчук в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

Климатическая повестка может послужить развитию отношений России и США, полагает он.

"Это большая и серьезная работа. Прежде всего, на наш взгляд, здесь толчком для этого могло бы послужить дальнейшее расширение связей в области экономики и торговли. Сегодня объединяющим началом может быть совместная работа над климатической повесткой и над теми вызовами, которые стоят перед всем миром в связи с очевидными изменениями климата. Об этом мы говорили с Джоном Керри", - рассказал Оверчук.