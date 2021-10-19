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Воробьев: выделенные полосы для общественного транспорта будут и в Подмосковье

Воробьев: выделенные полосы для общественного транспорта будут и в Подмосковье

В скором времени в Московской области появятся выделенные полосы для общественного транспорта, - сообщил сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Выделенные полосы - еще одна задача. Мы не будем это делать сразу везде - будем двигаться аккуратно. Пока это пилотный проект", - рассказал Воробьев на еженедельном совещании с министрами и главами округов Подмосковья, передает "Интерфакс".

Зачастую график движения городского общественного транспорта идет вразнос именно из-за загруженности на дорогах, - добавил губернатор Подмосковья.

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Вестник Кавказа

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