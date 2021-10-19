Заменит ли геотермальная энергия углеводороды?

По мере того, как мир осознает необходимость борьбы с последствиями изменения климата и адаптации к ним, многие страны начинают работать над переходом на чистую энергию. Но этот переход не может произойти быстро. Yahoo Finance сообщает, что в августе ООН выпустила "красный код для человечества", сопровождающий доклад, который показал, что люди уже необратимо изменили климат, и остается все меньше времени, чтобы избежать еще большего ущерба.

Международное энергетическое агентство (МЭА) составило сценарий, который показывает один из возможных ответов вопрос о декарбонизации. Их Сценарий устойчивого развития - путь к желаемым результатам, которые были намечены Парижским соглашением. В этот план входит недопущение роста глобальных средних температур на более чем на 1,5°C по сравнению со средними доиндустриальными показателями для избежания наихудших последствий глобального потепления. Сценарий представляет собой комплексный план, в котором излагаются возможные пути развития широкого спектра форм производства энергии с низким уровнем выбросов.

Одной из таких альтернатив, предусматривающих низкий уровень выбросов углерода и воздействия на окружающую среду, считается геотермальная энергия, источник энергии которой - тепло ядра Земли. Геотермальная энергия доступна круглый год, не является переменной возобновляемой энергией, как ветер или солнце (которые зависят от погоды), и уже используется в коммерческих целях. К тому же потенциал масштабирования геотермальной энергии огромен. Согласно данным Министерства энергетики США, пока еще неиспользованные геотермальные ресурсы страны могут обеспечить до 10% текущих внутренних потребностей граждан в энергии.

Чтобы соответствовать сценарию МЭА, объемы использования геотермальной энергии должны расти со скоростью 10% каждый год. Однако темпы роста применения геотермальной энергии не только намного меньше 10%, но и сокращаются. "Производство геотермальной электроэнергии увеличилось примерно на 3% в 2019 году, что ниже среднего роста за пять предыдущих лет," сообщает МЭА.

Почему апробированная технология с таким многообещающим потенциалом находится в упадке? Основная причина в том, что разработка новых геотермальных электростанций обходится дорого. "Чтобы расти на государственном уровне, геотермальная энергия должна преодолеть значительные технические и нетехнические препятствия - должны быть снижены затраты и риски, - говорится во введении к отчету Министерства энергетики США за 2019 год. - Исследование недр, необходимое для получения геотермальной энергии, становится главным среди этих препятствий, учитывая стоимость, сложность и риски".

Сторонники геотермальной энергии видят чрезвычайно простое решение проблемы: перенаправить часть средств, которые идут на субсидии для нефтяных и газовых компаний. Геотермальная энергия может быть дорогостоящей, но изменение климата приведет к гораздо большим потерям. Более того, есть много ученых и исследователей, работающих как в государственном, так и в частном секторе, которые добились больших успехов в продвижении геотермальных технологий и их адаптации.

В Италии группа ученых предложила перепрофилировать старые нефтяные и газовые скважины, которые уже давно находятся близко к недрам Земли, чтобы снизить затраты и воспользоваться существующей инфраструктурой. Также достигнуты огромные успехи в области усовершенствованных геотермальных систем.

При таком подходе геотермальная энергия больше не будет доступна только для исландцев. В коммерческих масштабах ее добыча будет возможна практически в любой точке Земли. Если политиков и лидеров энергетической отрасли удастся убедить всерьез поддержать геотермальную энергию, это может изменить правила игры в борьбе с изменением климата. Геотермальная энергия - это не просто хорошая альтернатива, это абсолютный императив для борьбы с изменением климата.