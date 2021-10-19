Мгер Григорян: мы должны обсудить открытие автодороги в Азербайджан

В ходе очередной встречи трехсторонней рабочей группы с участием вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, которая состоится в ближайшие дни в Москве, будет рассматриваться вопрос открытия автомобильных дорог. Об этом заявил вице-премьер РА Мгер Григорян, комментируя свой визит в Москву, который начнется завтра.

Ранее Sputnik Армения сообщил, что в ходе этого визита состоится заседание трехсторонней рабочей группы по разблокировке транспортных связей с участием вице-премьеров РФ, АР и РА.

"У нас есть определенные представления и понимание насчет того, что регулирование и деблокада будут осуществляться в рамках правовых регуляций СНГ. Мы должны обсудить и вопросы открытия автомобильных дорог", - заявил армянский чиновник.

Он обратил внимание, что разблокировка всех по возможности транспортных коммуникаций в регионе является приоритетом для Армении.