Решением депутатов гордумы мэрию Ростова снова возглавил Алексей Логвиненко

Алексей Логвиненко остается на посту градоначальника Ростова-на-Дону – такое решение на сегодняшнем заседании приняли депутаты гордумы.

В ходе заседания 34 депутата поддержали кандидатуру действующего градоначальника, и лишь двое проголосовали против. С Логвиненко заключен контракт еще на четыре года.

"Под его руководством в городе уже много сделано. Уверен, что Алексей Логвиненко и его команда продолжат эту работу, и наш Ростов будет динамично развиваться в ближайшие четыре года" – заявил первый заместитель губернатора донского региона Игорь Гуськов, передает "АиФ-Ростов".

Логвиненко и сам не раз заявлял, что хочет остаться на своем посту, чтобы успеть реализовать задуманное, а его немало: запустить в 2022 году скоростной трамвай, завершить второй этап проекта по строительству 62-го канализационного коллектора, развить левобережную зону, перевести все школы в односменный режим работы, улучшить социальную инфраструктуру и многое другое.

Напомним, Алексей Логвиненко управляет донской столицей с 2019 года.