В Крыму вводится обязательная вакцинация от COVID-19

В Крыму сотрудники отдельных сфер подлежат обязательной вакцинации от коронавируса, решение принято врио главного государственного санитарного врача по Республике Крым Дмитрием Крутиковым.

"Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации", - говорится в документе, который опубликован во вторник на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Прививка от коронавируса в Крыму стала обязательной для лиц, работающих в сфере образования, здравоохранения, торговли, общественного питания, социальной защиты и социального обслуживания. Также обязательной вакцинации подлежат сотрудники гостиниц, санаториев, домов отдыха и прочих мест размещения, транспорта, салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, саун, бань, сферы бытовых услуг, МФЦ, ЖКХ, энергетики, фитнес-центров, бассейнов, почтовых отделений, культурных, выставочных, просветительских мероприятий, театров и кинотеатров.

В Крыму с начала октября ежедневно рекордно растет заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки выявили 604 новых случаев заражения.