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Прививку от гриппа сделали более 20% россиян

Прививку от гриппа сделали более 20% россиян

В Роспотребнадзоре сообщили, что свыше 20% граждан - почт 30 млн человек- прошли вакцинацию от гриппа.

Прививочная кампания против гриппа проводится во всех субъектах РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Роспотребнадзором осуществляется мониторинг за иммунизацией населения против гриппа. По состоянию на 15 октября текущего года, в Российской Федерации привиты от гриппа более 29,6 млн человек, что составляет 20,3% от численности населения страны", - отмечается в сообщении.

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Вестник Кавказа

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