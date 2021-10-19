Кражу сотен тысяч рублей раскрыли полицейские в Чечне

Похищение крупной суммы денег сумели раскрыть сотрудники ГУ МВД по Чеченской Республике, такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

Ранее к правоохранителям обратилась жительница населенного пункта Бено-Юрт Надтеречного района, рассказавшая, что в прошлом месяце неизвестные похитил из ее дома, а точнее, из металлического сейфа, находившегося в спальне, денежные средства в размере 734 тыс рублей.

Вскоре полицейские установили личности подозреваемых и доставили их в территориальный орган внутренних дел, ими оказались два жителя Ставрополья - 1998 года рождения и 1999 года рождения.

"В ходе беседы молодые люди сознались в совершенном преступлении и раскаялись в содеянном. Также они возместили весь причинённый ущерб", - отметили в полиции.

Открыто уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса РФ (Кража).