Заболевшим коронавирусом дончанам выдадут бесплатные лекарства

Всем дончанам, проходящим амбулаторное лечение от коронавируса, положены бесплатные лекарства на дом, - сообщили в оперштабе по нераспространению заболевания Ростовской области.

Чтобы получить их, больному нужно иметь подтвержденный ПЦР-тест на коронавирус, затем показать его выездной бригаде медиков, занимающейся лечением и мониторингом коронавирусных пациентов, или волонтерам, - передает "АиФ-Ростов".

Если возникнут каки-либо вопросы, решить их поможет главный врач той медорганизации, в которой наблюдается данный пациент, - говорится в сообщении.