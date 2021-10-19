Россия и Казахстан приступили к восстановлению Урала

Работу по улучшению экологического состояния реки Урал начали Казахстан и Россия, сообщает пресс-служба департамента трансграничных рек минэкологии, геологии и природных ресурсов республики.

В ведомстве заявили, что объем стока воды в Урале уменьшается с 70-годов прошлого века в связи с наступлением цикла маловодного периода в бассейне реки. Также в ухудшении состояния Урала сыграли климатические факторы, распашка земель и вырубка лесов.

Для улучшения водохозяйственной обстановки в бассейне реки обе страны проведут совместные исследования гидрологического режима Урала. С этой целью в 2020 году была утверждена Единая дорожная карта активизации сотрудничества по проведению исследований в бассейнах крупных рек, а также график реализации мероприятий с детализацией сроков исполнения ее пунктов и формы их организации.

"В настоящее время казахстанские и российские эксперты приступили к реализации Единой дорожной карты", - сказано в сообщении.

Отмечается, что стороны примут меры, направленные на улучшение экологического состояния Урала.