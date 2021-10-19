В Сочи занято более 70% коек для пациентов с коронавирусом

В Сочи действуют пять ковиднях госпиталей, в них занято уже более 70% коек, рассказал глава курорта Алексей Копайгородский.

Градоначальник отметил, что главной целью на сейчас является снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом.

"Эксперты говорят, что новый штамм имеет более агрессивную форму, болезнь переносится тяжело, оставляет последствия, в том числе и у детей", – написал он в Telegram-канале.

Пока резерв ковидных коек в Сочи есть, "но успех этой работы будет завесить от темпов вакцинации", подчеркнул Копайгородский. В городе вакцинацию прошли 54% жителей, подлежащих вакцинации. С теми сотрудниками, которые сомневаются в необходимости прививки, нужно проводить разъяснительную работу, уверен глава Сочи.

"Под угрозой находятся не только сами сотрудники, но и те, с кем они контактируют. А также работа самой организации, которая может быть прервана из-за карантина. Считаю, что ответственность за это должны нести лично руководители предприятий", - добавил Копайгородский.