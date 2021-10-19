За связи с Гюленом в Турции задержат еще более сотни военных

Прокуратура Анкары дала "добро" на задержание 123 военнослужащих и курсантов военных академий по подозрению в связях с оппозиционным проповедником Фетхуллой Гюленом, обвиняемым в организации попытки госпереворота в июле 2016 года.

Операция по задержанию 73 военных и 50 курсантов проводится в 18 провинциях Турции, - , передает турецкое информационное агентство Anadolu.

Напомним, после попытки госпереворота в июле 2016 года, в организации которого власти Турции обвинили проживающего в США проповедника, были арестованы более 80 тыс человек, уволены или отстранены от работы около 150 тыс госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен осудил попытку переворота и отверг все обвинения в свой адрес.