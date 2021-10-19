Армянский вице-премьер Мгер Григорян летит в Москву

Армянская делегация во главе с вице-премьером Мгером Григоряном завтра отправится в Москву, такое сообщение опубликовано на сайте кабмина.

Визит продлится два дня, его программа не уточняется.

По данным Sputnik Армения, Григорян едет на заседание трехсторонней рабочей группы с вице-премьерами Азербайджана и России Шахином Мустафаевым и Алексеем Оверчуком.

В состав делегации от Армении также входят заместитель министра иностранных дел Армен Гевондян и замглавы Мининфраструктуры Армен Симонян.