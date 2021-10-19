Армянский вице-премьер Мгер Григорян летит в Москву
Армянская делегация во главе с вице-премьером Мгером Григоряном завтра отправится в Москву, такое сообщение опубликовано на сайте кабмина.
Визит продлится два дня, его программа не уточняется.
По данным Sputnik Армения, Григорян едет на заседание трехсторонней рабочей группы с вице-премьерами Азербайджана и России Шахином Мустафаевым и Алексеем Оверчуком.
В состав делегации от Армении также входят заместитель министра иностранных дел Армен Гевондян и замглавы Мининфраструктуры Армен Симонян.
Вестник Кавказа
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