Главная » Новости
Азербайджан Иран

Армянский вице-премьер Мгер Григорян летит в Москву

Армянский вице-премьер Мгер Григорян летит в Москву

Армянская делегация во главе с вице-премьером Мгером Григоряном завтра отправится в Москву, такое сообщение опубликовано на сайте кабмина.

Визит продлится два дня, его программа не уточняется.

По данным Sputnik Армения, Григорян едет на заседание трехсторонней рабочей группы с вице-премьерами Азербайджана и России Шахином Мустафаевым и Алексеем Оверчуком.

В состав делегации от Армении также входят заместитель министра иностранных дел Армен Гевондян и замглавы Мининфраструктуры Армен Симонян.

1040 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!