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Побережье Турции потрясли подземные толчки

Побережье Турции потрясли подземные толчки

У берегов Турции и Греции произошло землетрясение магнитудой 6,3, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что в управлении по чрезвычайным ситуациям Турции заявили о подземных толчках магнитудой 6 на юге страны. Эпицентр располагался на глубине 36 км в Средиземном море в 190 км от города Каш.

В Греции эпицентр находился в 308 км к востоку от города Ираклион на острове Крит. Очаг залегал на глубине 60 км.

Стоит добавить, что информации и погибших и разрушениях нет.

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Вестник Кавказа

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