Снегопад ожидается в Москве во вторник вечером
Короткий заряд снега пройдет в Москве ближайшим вечером, а ночь на среду будет морозной, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что первый мокрый снег был зафиксирован в столице во вторник утром.
"Вечером примерно в период с 18 до 21 часа должен пройти хороший скоротечный заряд снега, в ночь заморозки и гололедица", - предупредил Тишковец.
Снежного покрова в Москве пока не образуется, снегопад будет локальным.
Вестник Кавказа
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