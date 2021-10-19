Снегопад ожидается в Москве во вторник вечером

Короткий заряд снега пройдет в Москве ближайшим вечером, а ночь на среду будет морозной, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что первый мокрый снег был зафиксирован в столице во вторник утром.

"Вечером примерно в период с 18 до 21 часа должен пройти хороший скоротечный заряд снега, в ночь заморозки и гололедица", - предупредил Тишковец.

Снежного покрова в Москве пока не образуется, снегопад будет локальным.