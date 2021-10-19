Уже завтра тепло будет во всех домах Краснодара

В течение сегодняшнего дня коммунальные службы подадут тепло во все оставшиеся дома и учреждения Краснодара – такое распоряжение дал и.о. главы Краснодара Евгений Наумов.

"Сегодня должен быть завершен процесс запуска всех городских систем теплоснабжения. Чтобы избежать аварийных ситуаций, необходимо проверить котельные и выполнить работы, пока позволяют погодные условия. Как только наступит похолодание, отопление должно быть подано повсеместно", - сказал Наумов, передает портал Юга.ру.

Напомним, отопление по заявкам в краевом центре начали давать с 5 октября, сейчас в городе работают 200 из 236 котельных, а тепло по заявкам подали в 300 из 378 социальных учреждений и в 2 тыс 179 из 4 тыс 403 многоквартирных домов.