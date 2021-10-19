На Кубани определили лучшие вина России

Кубок Союза виноградарей и виноделов России состоялся 18 октября в Краснодарском крае. Лучшим ликерным, крепленым вином стало массандровское "Мускат белый красного камня".

Как отметил гендиректор АО ПАО "Массандра" Алексей Пугачев, "Мускат белый красного камня" является визитной карточкой компании. "Не каждый год эта марка получается. В исключительно удачные года виноград набирает достаточно сахара", - приводит его слова "Известия".

Он напомнил, что данное мероприятие — единственный симпозиум виноделов в России, на котором собираются все. Гендиректор также обратил внимание на то, что это профессиональный конкурс.

Стоит добавить, что в список лучших в России вин в категории "Крепленые вина" попали "Мускат белый Ливадия" 2013, "Кокур десертный Сурож" 2018, десертные красные вина "Бастардо Массандра" 2016 и "Малага Массандра" 2017.