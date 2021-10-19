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Стало известно, как выбрать вкусные абхазские мандарины

Стало известно, как выбрать вкусные абхазские мандарины

Мандарины из Абхазии могут быть не самыми красивыми внешне, но на вкус обычно лучше импортных аналогов, рассказал заведующий отделом цитрусовых культур института сельского хозяйства Академии наук Абхазии Дмитрий Сабекия, пишет РИА Новости.

Цитрусы должны быть оранжевого или желто-оранжевого, с небольшой прозеленью, цвета. Ранние сорта отличаются гладкой кожурой и плотной мякотью. Мандарины из Абхазии не блестят - их не обрабатывают химикатами и не покрывают воском для товарного качества. "Не всегда внешние качества выдают содержимое плода. Бывает, мандарин внешне красивый, блестящий, а по вкусу - не очень. Абхазские мандарины, напротив, внешне вроде бы обычные, но по вкусу насыщенные, кисло-сладкие", - заявил эксперт.

Если вы приобретаете мандарины с веточками, то можно легко определить китайский это цитрус или абхазский. "У абхазских листья более широкие и заостренные, а у китайских - узкие, чуть продолговатые", - отметил Сабекия.

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Вестник Кавказа

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