Год назад, 27 сентября 2020 года начались последние боевые действия Карабахской войны, получившие название Отечественной войны Азербайджана. В тот день оккупационные силы Армении обстреляли по всему фронту и всей границе двух стран позиции азербайджанской армии и мирные населенные пункты, в Баку было принято решение начать широкомасштабную контрнаступательную операцию против захватчиков для обеспечения безопасности граждан. "Вестник Кавказа" предлагает читателям проследить ход 44 дней Отечественной войны Азербайджана так, как он освещался год назад.

Ранним утром двадцать третьего дня войны, 19 октября, стало известно об освобождении еще 13 сел Джебраильского района. Было подсчитано, что за первые сутки второго перемирия оккупационные войска Армении нанесли 229 артиллерийских и ракетных ударов по населенным пунктам Азербайджана.

В Лондоне и Гааге прошли акции протеста против террористической деятельности Армении. Иранский аятолла призвал мусульман поддержать деоккупацию азербайджанской земли. Утром в воздушном пространстве Ирана был сбит армянский беспилотник.

Также утром на фронте был ранен председатель армянского союза добровольцев-оккупантов "Еркрапа". Появился фотодокумент, свидетельствующий, что на боевых позициях захватчики устанавливают женские манекены в военной форме. В Ереване все чаще стали говорить о том, что солдаты не хотят идти на фронт, эту проблему оккупанты попытались компенсировать формированием женского отряда.

Нефтегазовый гигант bp выразил поддержку освободительной армии Азербайджана. Выяснилось, что выпущенные накануне ракеты средней дальности, упавшие в Хызынском районе, были нацелены на объекты трубопровода "Баку-Новороссийск". Начался обстрел Гейгельского района Азербайджана из оккупированного Кельбаджарского района, число погибших мирных азербайджанских граждан с начала Отечественной войны составило 61 человек.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на АзТВ подчеркнул, что Армения, не в силах противостоять освободительной азербайджанской армии, стремится ракетными ударами по мирным населенным пунктам расширить географию боевых действий и вовлечь в них третьи силы. Вскоре после публикации этого интервью захватчики взорвали фабрику хлопка в Тертере, в Агдамском районе под обстрел попали журналисты.

МИД России призвал к согласованию механизма контроля за прекращением огня. Между тем армянские пленные получили возможность связаться со своими семьями. Была озвучена информация об экоциде, совершенном захватчиками на оккупированных азербайджанских землях.

Вечером в ТАСС было опубликовано интервью Ильхама Алиева, где тот подчеркнул, что Азербайджан по-прежнему готов к прекращению боевых действий. МИД Азербайджана сообщил о ноте протеста Германии за незаконный визит немецких депутатов-националистов на захваченные азербайджанские территории.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян также дал интервью ТАСС и заявил, что готов приехать на переговоры с президентом Азербайджана в Москву. Минобороны АР показало военные трофеи, добытые в Физулинском и Джебраильском районах.

Таким образом, в двадцать третий день войны освободительная азербайджанская армия продолжила планомерное продвижение на запад вдоль реки Араз и границы с Ираном к армянской границе с целью освобождения городов Зангилан и Губадлы и окружающих их сел. В оккупационных войсках усилились панические настроения, которые командование пыталось компенсировать созданием женских отрядов и обстрелами мирных населенных пунктов Азербайджана.