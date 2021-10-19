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В Лачине стартовали командно-штабные учения

В Лачине стартовали командно-штабные учения

Командно-штабные учения начались сегодня в Лачине. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В ведомстве пояснили, что, согласно плану подготовки Сухопутных войск на текущий год, с 19 октября в Лачине проходят командно-штабные учения.

"Учения проводятся на местности, картах и макетах местности с широким применением средств связи", - отметили в ведомстве.

В Минобороны пояснили, что во время командно-штабных учений будет проходить проверка взаимодействия Сухопутных войск с иными видами войск, причем будут использоваться современные методы управления.

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Вестник Кавказа

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