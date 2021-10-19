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Руководство ЮФУ отправило на "удаленку" студентов физфака

Руководство ЮФУ отправило на &quot;удаленку&quot; студентов физфака

Студентов физического факультета Южного федерального университета в Ростове-на-Дону распоряжением директора института Михаила Карякина отправили на дистанционное обучение с 19 октября по 7 ноября.

Мера была введена после "получения положительных проб на COVID-19 сотрудниками и студентами", и последующие три недели студенты будут проводить занятия на разных интернет-платформах, - передает "АиФ-Ростов".

Решение о переводе на дистанционное обучение было принято на уровне факультета, - пояснила ректор ЮФУ Инна Шевченко.

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