Руководство ЮФУ отправило на "удаленку" студентов физфака

Студентов физического факультета Южного федерального университета в Ростове-на-Дону распоряжением директора института Михаила Карякина отправили на дистанционное обучение с 19 октября по 7 ноября.

Мера была введена после "получения положительных проб на COVID-19 сотрудниками и студентами", и последующие три недели студенты будут проводить занятия на разных интернет-платформах, - передает "АиФ-Ростов".

Решение о переводе на дистанционное обучение было принято на уровне факультета, - пояснила ректор ЮФУ Инна Шевченко.