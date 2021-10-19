У безработного москвича украли миллион рублей

Трое неизвестных отобрали у сидевшего в такси жителя Москвы рюкзак с одним млн рублей, после чего скрылись, сообщает пресс-служба ГУ МВД по столице.

Инцидент произошел в понедельник в районе 14:00 по московскому времени на юго-востоке столицы. По данным ведомства, на перекресток улицы Ставропольская и аллеи Кремлевских Курсантов подъехала машина с тремя незнакомцами. Они подбежали к автомобилю такси, распылили содержимое перцового баллончика на безработного пассажира, который находился на заднем сидении, забрали у него рюкзак с миллионом и скрылись в неизвестном направлении.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 162 УК РФ.