Власти Казахстана анонсировали коронавирусные послабления

Власти Казахстана уже с 20 октября ослабят коронавирусные ограничения – этому способствует стабилизация эпидемиологической ситуации в стране, а также успешно проведенная кампания по вакцинации: привито более 70% населения, - рассказал министр здравоохранения республики Алексей Цой.

При предоставлении документа о получении полного курса вакцинации против COVID-19 или отрицательного результата ПЦР на коронавирус (с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток) казахстанцам разрешат посещать пациентов медико-социальных объектов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие), - передает Sputnik Казахстан.

Также будет разрешена работа ночных клубов, но - с соблюдением заполняемости до 50%, и только для лиц с "зеленым" статусом. Также будет разрешено продлить время работы объектов бизнеса, которые участвуют в проекте ASHYQ, причем - в "зеленой" зоне до 03:00, в "желтой" зоне - до 01:00. Лидерам проекта будут предоставлены дополнительные льготы.