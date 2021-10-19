Каспий будет продолжать мелеть – Минэкологии Казахстана (ВИДЕО)

Каспийское море имеет тенденции к понижению, и его обмеление будет продолжаться и дальше, сообщили в Минэкологии Казахстана в ответ на видео, распространяющееся в соцсетях, на котором рыбацкие лодки на берегу Каспийского моря стоят на отмели.

"Судя по видео, это район Прикаспийской низменности. В этом районе характерны очень малый уклон дна и малые глубины. С 2005 года уровень Каспийского моря имеет тенденции к понижению, которое будет продолжаться. Уровень моря уже упал более чем на 1,4 м, от чего больше всего пострадала северо-восточная мелководная часть Каспийского моря. Море отошло, на его месте остались небольшие заливы и болотистая местность. На видео, судя по всему, бывшее дно Каспийского моря. Море мелеет, и это большая проблема", - цитирует министерство экологии региональное издание Lada.

Прогнозы министерства совпадают с данными Казгидромета, который выпустил пессимистичный прогноз уровня Каспийского моря.

Напомним, обе палаты парламента Казахстана уже одобрили и приняли документ, согласно которому для защиты и сохранения разнообразия популяции каспийских животных, их флоры и фауны будут созданы соответствующие условия.