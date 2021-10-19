Индия откроет туристическое представительство в Москве

В скором времени в Москве заработает туристическое представительство Индии, - сообщил в интервью газете "Коммерсантъ" посол Индии в России Бала Венкатеш Варма.

"Мы расширили наше посольство, которое и так является одним из крупнейших посольств Индии за рубежом, чтобы заниматься новыми областями сотрудничества с Россией. И я рад сообщить, что скоро в Москве откроется новое туристическое представительство", - рассказал посол.

Напомним, Бала Венкатеш Варма покидает свой пост главы индийской дипломатической миссии в связи с истечением срока, он возглавил посольство Индии в России в 2018 году.