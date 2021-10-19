Власти Дагестана поддержат медиков в вакцинации населения

Власти Дагестана проведут стимулирующие выплаты медработникам, участвующим в кампании по вакцинации от коронавируса местного населения, - сообщает пресс-служба главы Дагестана.

"В ближайшее время направим на стимулирующие выплаты медработникам за вакцинацию населения 204 млн рублей, что вместе с федеральными средствами составит почти полмиллиарда рублей", - цитирует главу Дагестана Сергея Меликова его пресс-служба, передает ТАСС.

На сегодняшний день в республике развернуто достаточное количество пунктов вакцинации от коронавируса - и стационарных, и мобильных, и выезжающих в организованные коллективы, также медикам было выделено 67 млн рублей на приобретение расходных материалов для проведения ПЦР-исследований на наличие инфекции, - добавили в пресс-службе.