Моряки ЧФ потренировались в защите берегов Крыма

Минувшей ночью подразделения Черноморского флота (ЧФ) России и Южного военного округа (ЮВО) провели учения по высадке морского десанта на полигоне Опук в Крыму, - сообщили в пресс-службе флота.

"В рамках учений подразделения морской пехоты ЧФ на БТР-82А под прикрытием авиации и корабельных сил флота произвели высадку из больших десантных кораблей, провели бой, заняли прибрежный участок и выдвинулись вглубь позиций условного противника", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

В ответ подразделения береговой обороны ЧФ, а также танковые, артиллерийские и мотострелковые подразделения общевойсковой армии ЮВО провели подавление корабельной артиллерии и нанесли удар по десантникам с применением ракетных и артиллерийских подразделений.

В маневрах приняли участие около 8 тыс военнослужащих, было использовано около 350 единиц вооружения и военной техники войск ЮВО, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии, - говорится в сообщении пресс-службы.