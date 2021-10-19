В Грузии стартует "марафон вакцинации" – Минздрав

Эпидемиологическая ситуация в Грузии вызывает серьезную тревогу Минздрава страны - клиники переполнены, - заявила заместитель министра здравоохранения Тамара Габуния.

"За минувшие сутки было зафиксировано чуть более 2,4 тыс случаев заболевания. К сожалению, погибло более 40. Клиники переполнены. В Тбилиси на госпитальный сектор нагрузка меньше, чем в регионах, поскольку в столице более высокий уровень вакцинации", – заявила Габуния, передает Sputnik Грузия.

Власти страны с сегодняшнего дня объявили "марафон вакцинации", чтобы активизировать прививочную кампанию в селах и в районных центрах, уже отобрано 50 населенных пунктов, в вакцинации жителей которых вместе с бригадами из Тбилиси активно будут задействованы и местные медики, – добавила Габуния.

Напомним, полностью двумя дозами в Грузии вакцинированы 900 916 человек, что составляет лишь 31,5% взрослого населения. Чтобы справиться с пандемией, необходимо вакцинировать 60% населения.