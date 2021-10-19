Огромный фудмолл "Депо Три вокзала" откроется в Москве

В Москве недалеко от Комсомольской площади будет создан гастрономический квартал "Депо Три вокзала".

Фудмолл разместится на территории бывшего троллейбусного парка, инвестором выступает группа компаний "Киевская площадь", ранее работавшая над "Депо Лесная".

"Группа компаний "Киевская площадь" создаст новое пространство, объединяющее лучшие решения концепции гастроквартала "Депо Лесная" и современные тренды создания комфортной городской среды. Новый "Депо Три вокзала" - это масштабный проект редевелопмента и приспособления исторической архитектуры к современному использованию", - отметил инвестор.

В рамках проекта будет благоустроена городская территория площадью более 1,8 га, сам фудмолл займет более 8 тыс кв м.

"Новый проект создаст более 2 тыс рабочих мест. "Депо Три вокзала" расположится в комплексе зданий 2-го троллейбусного парка на ул. Новорязанская, построенных в начале XX века", - отмечается в сообщении.

"Депо Три вокзала" можно будет найти в центре столицы в Красносельском районе, в непосредственной близости от крупнейшего транспортного узла России - Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов.