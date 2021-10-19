От чего и когда прививаться россиянам?

Наступает зима, и вместе с холодом активизируются простудные заболевания, в частности, грипп. В каком порядке делать прививки против COVID-19 и гриппа, рассказал в интервью радио Sputnik профессор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов.

Подъем новой волны COVID-19 этой осенью совпал с сезонным ростом заболеваемости гриппом. Если человек еще не переболел COVID-19 и не сделал от него прививку, прежде всего стоит позаботиться об иммунной защите от коронавируса, - уверен доктор медицинских наук.

"Конечно, в этом случае отдается приоритет вакцинации против COVID-19. То есть делается две дозы, два компонента вакцины, и через месяц после второй дозы делается прививка против гриппа", – рассказал он, передает РИА Новости.

Тем же, кто переболел коронавирусной инфекцией или вакцинировался от нее, стоит отдать предпочтение прививке от гриппа: в этом случае сначала целесообразно делать вакцину против гриппа, а потом – против коронавирусной инфекции.

Пока прививки от COVID-19 и от гриппа делают с промежутком в месяц, но уже в скором времени могут появиться рекомендации по вакцинации от этих заболеваний в один и тот же день, - добавил Костинов.